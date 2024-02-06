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المقاومة اللبنانية تستهدف موقعين للعدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة

2024-02-06

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم موقعين للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة في بيانين منفصلين: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌مقاتلونا بعد ظهر اليوم ‌‏بالأسلحة الصاروخية موقع السماقة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا المحتلة، وحققوا فيه ‏إصابات مباشرة”.‏ ‏

‏كما استهدف رجال المقاومة مقر ‏قيادة كتيبة بيت هلل التابع للواء الإقليمي الشرقي 769 الإسرائيلي ‏بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات مباشرة.

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