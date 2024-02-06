مجلس الأمن الروسي: أهداف حملتنا العسكرية في أوكرانيا ستتحقق

موسكو-سانا

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف أن أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستتحقق، رغم محاولات نظام كييف ترويع مواطني روسيا بهجماته الإرهابية.

ونقلت روسيا اليوم عن باتروشيف قوله خلال اجتماع حول مسائل الأمن القومي بمنطقة الأورال الروسية: “أود أن أشير إلى أنه على الرغم من المحاولات المبذولة لتخويف سكان روسيا بالهجمات الإرهابية واستهداف أراضينا، فإن الأهداف التي حددها الرئيس الروسي بتجريد أوكرانيا من سلاحها وتطهيرها من النازية والقضاء على التهديدات العسكرية ستتحقق بفضل رجولة وشجاعة وثبات جنودنا”.

وأشار إلى أن كييف تحاول في مواجهة فشل عملياتها العسكرية وتقليص المساعدات الغربية زعزعة استقرار روسيا من خلال الهجمات الإرهابية وضرب أهداف مدنية بحتة، كما حدث في مدن بيلغورود ودونيتسك وليسيتشانسك.

وكانت روسيا طلبت أمس عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لبحث الهجوم الأوكراني الإرهابي على مدينة ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك، والذي أدى إلى مقتل 28 شخصاً وإصابة 10 آخرين، جراء قصف القوات الأوكرانية مخبز مدينة ليسيتشانسك منذ يومين.

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