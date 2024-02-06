بتمويل المجتمع المحلي.. تركيب منظومة طاقة شمسية لمبنى المجلس المحلي في القطيفة

ريف دمشق-سانا

ركب المجلس المحلي في مدينة القطيفة بمحافظة ريف دمشق منظومة طاقة شمسية لمبنى المجلس بتكلفة 83 مليون ليرة مقدمة من المجتمع المحلي وفعاليات اقتصادية.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين رئيس المجلس أحمد النجار أن المنظومة تضم ثمانية ألواح طاقة باستطاعة تبلغ 545 واط ساعي ورافع جهد “انفيرتير” وبطارية ليثيوم عالية الجودة، موضحاً أن المجموعة توفر الطاقة الكهربائية اللازمة لعمل عدد من الدوائر ضمن المجلس مثل النفوس والتوثيق العقاري وشركة تكامل والتأمين والمعاشات وغيرها.

وأشار النجار إلى أن المجلس باشر في دراسة مشروع آخر لتركيب منظومة طاقة شمسية لإنارة جميع الشوارع الرئيسية والفرعية بتمويل المجتمع المحلي أيضاً.

وفي سياق آخر أكد النجار أنه تم الانتهاء من عمليات الإكساء لمركز خدمة المواطن، وقريباً ستتم المباشرة بتجهيزه بمعدات العمل لتقديم الخدمات للمواطنين.

سفيرة إسماعيل

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