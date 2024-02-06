الدفاع الروسية: مقتل مئات الجنود الأوكرانيين وإسقاط 30 مسيرة أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها كبدت الجيش الأوكراني 885 جندياً بين قتيل وجريح، وأسقطت 30 مسيرةأوكرانية على مختلف المحاور.

وجاء في التقرير اليومي للوزارة عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا على محور كوبيانسك..

صدت القوات الروسية 6 هجمات، وبلغت خسائر العدو 35 جندياً.

على محور كراسني ليمانسك..

صد الجيش الروسي هجومين، وبلغت خسائر العدو 240 جندياً وأسلحة وعتاداً وعربات قتالية ومدافع غربية.

على محور دونيتسك ..

صدت القوات الروسية 7 هجمات، وبلغت خسائر الجيش الأوكراني 290 جندياً بين قتيل وجريح، وتم تدمير أسلحة ومدافع غربية وعربات مدرعة له.

على محور جنوب دونيتسك ..

صد الجيش الروسي هجومين، وتم القضاء على 195 جندياً وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية للعدو.

على محور زابوروجيه…

بلغت خسائر القوات الأوكرانية 95 جندياً وتم تدمير مدافع غربية.

على محور خيرسون…

بلغت خسائر العدو 30 جندياً، وتم تدمير مدافع غربية له.

وحسب التقرير أسقطت أنظمة الدفاعات الجوية الروسية صاروخي هيمارس أمريكيين و30 مسيرة أوكرانية في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وخاركوف.

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