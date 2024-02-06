وقفة في طولكرم دعماً للأسرى في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

شارك عشرات الفلسطينيين اليوم في وقفة بمدينة طولكرم بالضفة الغربية، دعماً للأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياتهم.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي دعت لها القوى الوطنية الفلسطينية أمام مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في طولكرم رفعوا صور عدد من الأسرى، ورددوا هتافات تطالب بحريتهم ووقف انتهاكات الاحتلال بحقهم والتي شهدت تصاعداً كبيراً، منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.

وطالب المشاركون المجتمع الدولي بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال في القطاع، كما نددوا بتعليق الولايات المتحدة ودول عدة مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، داعين الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة لتتمكن من تقديم خدماتها الإنسانية.

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