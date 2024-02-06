مؤسسات الأسرى الفلسطينية: الاحتلال اعتقل 1236 فلسطينياً في الضفة الغربية الشهر الماضي

القدس المحتلة-سانا

كشفت مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال الشهر الماضي 1236 فلسطينياً في الضفة الغربية، بينهم 30 سيدة و73 طفلاً.

وأشارت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في بيان مشترك اليوم نقلته وكالة وفا إلى أن حملات الاعتقال تركزت في مدينة القدس، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 309 فلسطينيين، وفي الخليل اعتقلت 220، وفي طولكرم 150 فلسطينياً، فيما اعتقلت 557 من مناطق متفرقة بالضفة.

وأوضحت مؤسسات الأسرى أن الاحتلال اعتقل منذ بدء عدوانه على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي 6870 فلسطينياً، بينهم أكثر من 210 سيدات و400 طفل، و52 صحفياً، ليصل عدد الأسرى في معتقلات الاحتلال إلى 9000، مبينة أن هذا العدد لا يتضمن معتقلي غزة الذين يحتجزهم الاحتلال في عدة معسكرات، في ظل استمرار جريمته بإخفائهم قسرياً.

ولفتت المؤسسات إلى استشهاد 7 أسرى في معتقلات الاحتلال منذ بدء العدوان، إلى جانب عدد من المعتقلين من غزة الذين أعدمهم الاحتلال، ويرفض الكشف عن هويتهم وظروف استشهادهم.

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