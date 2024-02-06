المقاومة الفلسطينية تدمر دبابات وآليات للاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية اليوم التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مدمرة عدة دبابات وآليات له.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “دمر مقاتلونا بعبوة “شواظ” جرافة للاحتلال غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، واستهدفوا بقذيفة “ار بي جي” دبابة ميركافا في حي الأمل غرب المدينة وفجروا إحدى آلياته العسكرية واستهدفوا بصاروخ “سام 7” مروحية “أباتشي” غرب مدينة غزة”.

وأضافت المقاومة: “يخوض مقاتلونا اشتباكات ضارية مع جنود العدو وآلياته العسكرية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في وسط وغرب وجنوب خان يونس”.

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