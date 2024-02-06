مسؤول إيراني: إيران إحدى الدول الـ 6 في العالم بتحميل المصدر المشع للأنظمة الإشعاعية

طهران-سانا

أعلن مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بجمان شيرمردي اليوم أن إيران إحدى الدول الست في العالم التي تقوم بتحميل المصدر المشع للأنظمة الإشعاعية الكبيرة.

ونقلت وكالة إرنا عن شيرمردي قوله: ” أساس الأنظمة والأجهزة الإشعاعية يعتمد على استخدام المصادر المشعة، ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية تمتلك منظومتين إشعاعيتين كبيرتين تستخدمان مصدر الكوبالت 60 وهو مصدر مشع ينتج شعاعين من أشعة غاما ذات طاقات عالية”.

وأوضح أن إيران تمكنت من شحن المنابع اللازمة لأنظمة طهران وبناب وزيادة القدرة إلى ثلاث مرات، كما تمت مناقشة تحميل المصادر المشعة للكوبالت 60 في الأنظمة الإشعاعية التي تعد عملية معقدة للغاية وثقيلة وحساسة للغاية”.

وأضاف: إن “هيئة الطاقة الذرية وشركة تطوير التطبيقات الإشعاعية تمكنتا من تحميل المصادر المشعة إلى الأنظمة بوقت قصير وبجودة عالية، وقد أصبحت إيران إحدى الدول الـ 6 في العالم في تحميل مصادر أشعة غاما في أنظمة إشعاعية كبيرة ولديها القدرة على تصدير هذه الخدمات إلى دول أخرى”.

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