السوداني: ضرورة الحفاظ على الأمن في سورية لارتباطه بالأمن العراقي

بغداد-سانا

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم ضرورة تعزيز الأمن في سورية لما له من دور في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وشدد السوداني خلال لقائه وزير الدفاع التركي يشار غولر في بغداد اليوم على “أهمية الحفاظ على الأمن في سورية؛ لارتباطه بالأمن القومي للعراق وتركيا” وفق بيان أوردته وكالة (واع).

وفي سياق متصل، جدد السوداني رفضه المساس بسيادة العراق وبأي إجراءات لتصفية الحسابات، في إشارة إلى الاعتداءات التركية المتكررة على شمال العراق.

كما أكد التزامه بالمبادئ الدستورية بمنع استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار، مشيراً في هذا الصدد إلى “ضرورة التنسيق بين البلدين من أجل تهيئة مقدمات الاستقرار”.

وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أكد خلال استقباله غولر في وقت سابق اليوم أهمية احترام السيادة العراقية، ووقف الخروقات والانتهاكات العسكرية التركية التي تطول الأراضي العراقية، مشدداً على ضرورة معالجة ملف المياه وضمان حصة عادلة للعراق.

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