نادي الثورة بكرة السلة يواصل تألقه في دورة الألعاب العربية للأندية للسيدات

أبوظبي-سانا

حقق نادي الثورة لكرة السلة فوزه الرابع في الدور الأول من منافسات دورة الألعاب العربية للأندية للسيدات المقامة حالياً في إمارة الشارقة على حساب نادي غاز الشمال العراقي بنتيجة 77 – 58 نقطة.

وكان نادي الثورة فاز على نادي الفتاة الكويتي بنتيجة 80 – 77 نقطة وعلى نادي الشارقة الإماراتي بنتيجة 78 -47 نقطة، وعلى نادي العاصمة السعودي بنتيجة 78 – 58.

ويواجه الثورة نادي الفحيص الأردني بعد غد، ويختتم الدور الأول بمواجهة الأهلي البحريني الجمعة المقبل.

وينص نظام البطولة على أن تلعب الفرق مع بعضها بالدور الأول، وفي ختام هذا الدور يلعب ثالث الترتيب مع الرابع على المركزين الثالث والرابع، فيما يتواجه صاحبا المركزين الأول والثاني لتحديد البطل والوصيف.

هناء صقور

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