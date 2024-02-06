مركز التنسيق الروسي يقدم مساعدات غذائية وطبية بريف دير الزور

دير الزور-سانا

وزع مركز التنسيق الروسي مساعدات غذائية وطبية على الأهالي في قرية إصلاح الحسينية بريف دير الزور الشمالي.

وذكر رئيس مركز التنسيق الروسي الجنرال فلاديمير في تصريح لمراسل سانا أن “توزيع المساعدات الإنسانية مستمر وفق جدول شهري لمساعدة أهالي المنطقة الذين يعانون أوضاعاً صعبة جراء الحصار الاقتصادي الأمريكي المفروض على الشعب السوري”.

من جانبه أوضح منسق المساعدات الإنسانية بمركز التنسيق الروسي في منطقة حطلة عبد العزيز ذياب أن المركز “يقوم بشكل دائم بدعم الأهالي الذين عادوا إلى منازلهم في المناطق التي تم تحريرها من الإرهاب، حيث تم توزيع 300 حصة غذائية لأهالي قرية اصلاح الحسينية بريف دير الزور الشمالي، إضافة إلى تقديم مساعدات طبية لأهالي المنطقة”.

وعبر الأهالي عن شكرهم لروسيا وللشعب الروسي على المساعدات المقدمة ولوقوفهم إلى جانب الشعب السوري وجيشه في مكافحة الإرهاب وإعادة الأمان إلى قراهم وبلداتهم.

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