إطلاق سلسلة روايات تتحدث عن قيمة الشهادة والشهداء في مكتبة الأسد بدمشق

دمشق-سانا

أطلقت مؤسسة صباء بيت الفن والأدب سلسلة روايات بعنوان “يقيناً كله خير” تتحدث عن قيمة الشهادة والشهداء في الوجدان السوري وأن الشهادة هي استمرار لنهج المقاومة في تحرير الأرض، وذلك خلال فعالية أقيمت اليوم في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.

وأشار مدير المؤسسة الباحث “محمد أديب” إلى أن السلسلة التي تم توقيعها اليوم تتضمن ست روايات توثق ما تعرض له السوريون خلال الحرب التي شنت على بلدهم والتضحيات التي بذلوها لتحقيق النصر، لافتاً الى أهمية دور الأدب في التأريخ لكل مرحلة.

من جانبها بينت رئيسة القسم الأدبي في المؤسسة ومؤلفة رواية عودة الروح “آية ضاشو” كيفية انتقاء مجموعة الروايات التي كتبها عدد من الشباب الموهوبين ممن يحملون في أعماقهم الرغبة في توثيق قصص الشهداء الذين بذلوا الغالي والنفيس للذود عن وطنهم ليبقى صامداً وكريماً.

مؤلف مجموعة “وغفى السرو” الشاب جعفر خضور بين أهمية دور الأدب في توثيق المرحلة وما قدمه المجتمع السوري بكل أطيافه من تضحيات في سبيل العزة والكرامة، موضحاً أن روايته تتحدث عن قيمة الشهادة باعتبارها هي الرسالة الأسمى.

المشرف على تدقيق الروايات الأديب “أيمن الحسن” قال: “إن الانتقاء كان حذراً لطباعة الروايات الأكثر أهمية”، لافتاً إلى أن هناك تفاوتاً في مستوى الروايات التي قدمت إلا أن هناك بعضاً منها يدل على وجود مواهب شابة تستحق الاهتمام.

بدوره أوضح الناقد عمر جمعة أن الروايات تتحدث عن الحرب و تضحيات السوريين وما خلفته المعارك من جرحى وشهداء وما قدمه الجيش العربي السوري من بطولات في مواجهة الإرهاب.

يذكر أن الروايات الصادرة هي “خاتم عقيق” لرشا أسعد و”طيف من ذهب” لشيماء العبد الله و”طيف من نور” لفاطمة قاق و”غفى السرو” لجعفر خضور و”من رماد القمر” لرفاه حيدر و”عودة روح ” لآية ضاشو.

محمد خالد الخضر ومجد عبود

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