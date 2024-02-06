الهطولات المطرية تسهم في تحسن المراعي والمساحات الخضراء في الحسكة

الحسكة-سانا

شهد واقع نمو المساحات الخضراء والمراعي الطبيعية في محافظة الحسكة تحسناً كبيراً نتيجة الهطولات المطرية التي شهدها مختلف مناطق المحافظة منذ بدء الموسم المطري الحالي.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا أن الهطولات المطرية المتتابعة والأجواء الدافئة نسبياً المرافقة لها أدت إلى تحسن نمو مختلف المحاصيل الزراعية بما فيها المساحات الخضراء والمراعي الطبيعية التي تتركز في منطقتي الاستقرار الزراعي الرابعة والخامسة وبادية المحافظة وأدت إلى نمو الحشائش البرية فيها.

ولفت بلال إلى أن نمو المراعي مجدداً والمساحات الزراعية الرعوية سيسمح لمربي الثروة الحيوانية بالاعتماد عليها لتوفير المادة الغذائية لمختلف صنوف الحيازات الحيوانية طيلة فصل الربيع ليأتي بعده فصل الصيف، حيث توفر فيه مفرزات الحصاد مادة غذائية إضافية لهذه القطعان، مشيراً إلى أن القطعان التي تتغذى بالنباتات الطبيعية التي توفرها المراعي غالباً ما يكون وضعها الصحي أفضل وإنتاجها من الولادات والحليب أكبر من التي تتغذى على أصناف المواد العلفية الجاهزة فقط.

وأوضح بلال أن نمو المراعي الطبيعية خلال السنوات القليلة الماضية شهد تراجعاً كبيراً نتيجة قلة الأمطار وحالة الجفاف التي سيطرت على المنطقة.

يشار إلى أن المساحة المزروعة بالمساحات الرعوية في المحافظة للموسم الحالي تبلغ 6 آلاف هكتار.

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