الصحة الفلسطينية: الاحتلال يشدد حصار مجمع ناصر الطبي في خان يونس ويقصف محيطه

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي شدد حصاره على مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ويقصف محيطه مهدداً حياة الكوادر الطبية والجرحى والنازحين الموجودين فيه.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن الاحتلال يشدد حصاره على مجمع ناصر الطبي ويستهدف محيطه بشكل مركز واضعا حياة 300 من الكوادر الطبية و450 جريحاً و10 آلاف نازح في دائرة الخطر المباشر.

وحذرت الوزارة من أن هناك نقصاً حاداً في أدوية التخدير والعناية المركزة ومستلزمات العمليات الجراحية، ومن أن المولدات الكهربائية في المجمع ستتوقف خلال 4 أيام نتيجة نقص الوقود، لافتة إلى أن الموجودين في المجمع بلا طعام.

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال يعيق حركة سيارات الإسعاف وطواقم الإسعاف تخاطر بحياتها من أجل إنقاذ الجرحى.

ومن جهته أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الوقود والأكسجين وجميع المواد الطبية نفدت من مستشفى الأمل في خان يونس بعدما حاصرته قوات الاحتلال على مدى أسبوعين، مبيناً أنه تم إجلاء نحو 8 آلاف نازح من المستشفى ومن مقر الهلال الأحمر بالمدينة فيما بقي 40 نازحاً فقط من كبار السن، إضافة إلى نحو 80 مريضاً وجريحاً و100 من الطواقم الإدارية والطبية.

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