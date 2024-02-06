نيويورك تايمز: مخاوف (الناتو) من توتر العلاقة مع واشنطن تتجدد مع احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض

واشنطن-سانا

أعاد احتمال فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية وعودته مجدداً إلى البيت الأبيض مخاوف حلف شمال الأطلسي “الناتو” من خسارة الولايات المتحدة كشريك عسكري واقتصادي رئيس إلى الواجهة، ولا سيما في ظل تفاقم أزمات إدارة الرئيس الحالي جو بايدن المنافس لترامب وتراجع شعبيتها جراء مواقفها من العدوان الإسرائيلي الوحشي المستمر على غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها أن دول حلف “الناتو” وفي مقدمتهم ألمانيا يبحثون موقف الحلف وعلاقته مع واشنطن في حال فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية، حيث عادت تهديدات الأخير المستمرة خلال فترة ولايته السابقة بسحب الولايات المتحدة من الحلف إلى الواجهة.

ولفتت الصحيفة إلى أن دول “الناتو” تناقش بشكل غير رسمي آفاق الحلف في عهد ترامب، معربة عن قلقها بشأن ما سيحدث إذا لم تحتل الولايات المتحدة موقعاً مركزيا في الحلف كما هو معتاد، وأن فكرة انهيار الناتو انتشرت في الدوائر الحكومية الألمانية، ولا سيما مع تصريحات ترامب حول ضرورة إنهاء الدعم لأوكرانيا وتقليص التزامات الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي والدفاع الأوروبي.

واتسمت العلاقات بين أوروبا وواشنطن خلال ولاية ترامب بين عامي 2016 و 2020 بالتوتر الدائم على المسارين السياسي والاقتصادي إلى مستوى غير مسبوق ما دفع ترامب للقول: “إنه لا يعتقد أن الناتو سيساعد الولايات المتحدة في حال تعرضها لهجوم، وإنه يرى أن انسحاب واشنطن من هذا الحلف خطوة مرجحة”.

باسمة كنون

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency