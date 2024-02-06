فورونين: واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون حولوا أوكرانيا إلى ساحة لاختبار أسلحتهم

تشيسناو-سانا

أكد الرئيس المولدوفي السابق فلاديمير فورونين أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يصعدون الصراع في أوكرانيا من خلال مواصلة ضخ الأسلحة إلى نظام كييف.

ونقلت وكالة تاس عن فورونين قوله في مقابلة تلفزيونية: “إن تدخل أمريكا وحلف الناتو المباشر في الصراع الأوكراني واضح للجميع، فهم يواصلون تسليح كييف ويصعدون الحرب هناك، ولهذا علينا أن نوقف ذلك في أسرع وقت ممكن”.

وأوضح فورونين أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية في الحلف حولوا أوكرانيا إلى ساحة لاختبار أسلحتهم أو حقل رمي للاستفادة من أسلحتهم القديمة.

وكان فورونين طالب الحكومة المولدوفية بإعطاء أوامر لأجهزة استخبارات البلاد لتوضيح وضع المواطنين المولدوفيين الذين يقاتلون في صفوف القوات الأوكرانية، لافتاً إلى أن أعمال المرتزقة محظورة بموجب قوانين مولدوفا، وقد يتم استخدامها كسبب لنزع الجنسية المولدوفية عن هؤلاء الأشخاص.

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