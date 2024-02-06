دورة علفية جديدة للثروة الحيوانية بدرعا وتوفير مادة النخالة بالسعر المدعوم في السويداء

درعا والسويداء-سانا

أعلن فرع المؤسسة العامة للأعلاف بدرعا اليوم عن افتتاح دورة علفية جديدة للثروة الحيوانية تستمر حتى الثامن والعشرين من شهر آذار القادم.

وأوضح مدير الفرع المهندس فراس الشرع لمراسل سانا أن البيع يتم من خلال مركزي إزرع والصنمين بواقع 6 كيلوغرامات من مادة النخالة للرأس الواحد من الأغنام والماعز في الدورة، و150 كيلوغراماً من الكبسول أو الجريش للرأس الواحد من الأبقار، و50 كيلوغراماً من النخالة للرأس الواحد من الخيول المسجلة و40 كيلوغراماً للخيول قيد التسجيل، و20 كيلوغراماً للخيول التي ليس لها ثبوتيات، و10 كيلوغرامات من مادة النخالة للرأس الواحد من الجمال.

وأشار إلى أنه يتوفر لدى الفرع من النخالة حالياً 1656 طناً و52 طناً من الشعير العلفي و738 طناً من الكبسول و628 طناً من الجريش، ويتم استجرار كميات إضافية تباعاً، مبيناً أن البيع يتم وفق إحصائية دقيقة مقدمة من مديرية زراعة درعا، حيث يعمل الفرع باستمرار على تأمين حاجة مربي الثروة الحيوانية من الأعلاف المختلفة بأسعار تقل عن سعر السوق المحلية.

وفي السويداء، بدأ فرع المؤسسة العامة للأعلاف اليوم بيع مادة النخالة بالسعر المدعوم لتأمين احتياجات الماعز والأغنام والجمال، وذلك وفقاً لمدير فرع المؤسسة وائل النجم.

وذكر النجم في تصريح لمراسل سانا أن المادة متوافرة بشكل جيد، ويتم بيعها في مراكز صلخد وشهبا ونبع عرى والمشنف وبسعر قدره 1750 ليرة للكيلوغرام الواحد وبكمية 6 كيلوغرامات للأغنام والماعز للرأس الواحد و10 كيلوغرامات للجمال.

وبين النجم أن بيع المادة يتم استناداً للجداول الإحصائية المعتمدة بأعداد الثروة الحيوانية من مديرية الزراعة، ويستمر حتى الـ 28 من الشهر القادم، مع التحضير حالياً لاستجرار مادة الكبسول جاهز حلوب لزوم الأبقار.

قاسم المقداد وعمر الطويل

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