123 قتيلاً ضحايا حرائق الغابات في تشيلي

سانتياغو-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي تجتاح منطقة فالبارايسو وسط تشيلي منذ أيام إلى 123 قتيلاً، وذلك في أكبر مأساة عرفتها البلاد منذ عقدين.

ونقلت وكالة إسوشيتد برس عن مدير خدمة الطب الشرعي في البلاد ماريسول برادو قوله اليوم: “إنه تم العثور على مزيد من الجثث أمس لترتفع حصيلة الضحايا إلى 123 قتيلاً”، لافتاً إلى أنه “سيتم أخذ عينات من المواد الوراثية للضحايا نظراً لصعوبة التعرف عليهم، فيما لا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين”.

وبين مسؤولون أنه تم تحويل المدارس والمباني العام الأخرى في العاصمة سانتياغو ومدينة فينيا ديل مار حالياً إلى مستودعات لإمداد الناس بالتبرعات اللازمة من الماء والغذاء والشموع وأدوات البحث اللازمة في عمليات الإنقاذ.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مصرع 112 شخصاً.

وترجع الحرائق إلى موجة حر صيفية وجفاف يؤثران على الجزء الجنوبي من أميركا الجنوبية، بسبب ظاهرة النينيو الجوية وسط تحذيرات العلماء من أن ارتفاع درجة حرارة الأرض يزيد من مخاطر الكوارث الطبيعية مثل الحرارة الشديدة والحرائق.

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