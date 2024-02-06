روسيا تعتزم طرح أسلحة جديدة في السوق العالمية

الرياض-سانا

أكد ألكسندر ميخييف الرئيس التنفيذي لشركة “روس أوبورون إكسبورت” أن موسكو تعتزم طرح أسلحة ومعدات عسكرية جديدة بما في ذلك الطائرات المسيرة في السوق العالمية.

ونقل موقع RT عن ميخييف قوله خلال مشاركته في معرض الدفاع العالمي 2024 المقام في العاصمة السعودية الرياض: “نتوقع أن تقوم شركات التصنيع الروسية في عام 2024 بتكثيف إصدار وثائق الترخيص للنماذج الجديدة، بما في ذلك تلك الموجودة في قطاع الطائرات المسيرة، إضافة إلى ذلك يظهر السوق طلباً مرتفعاً على منتجاتنا التي خضعت للتحديث بناء على نتائج الاستخدام العملي في القتال”.

وأشار ميخييف إلى أن عدداً من العملاء الأجانب أبدوا اهتماماً متزايداً بمنظومة المركبات المسيرة تحت الماء من طراز “كلافيسين 1 آر إي” التي تم عرضها في المعرض البحري الدولي في مدينة كرونشتات الروسية، لافتاً إلى أن المفاوضات جارية معهم حالياً بهذا الشأن.

يذكر أن معرض الأسلحة الدولي الذي يقام حالياً في الرياض بمشاركة أكثر من 750 جهة عارضة، و45 دولة، و115 وفداً، يستمر لغاية الـ 8 من الشهر الحالي.

ويركز المعرض الذي تنظمه (الهيئة العامة للصناعات العسكرية) على تكامل أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري والأقمار الاصطناعية وأمن المعلومات، وذلك تحت سقف واحد في بيئة مثالية للتواصل والابتكار وتحفيز الشركات.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency