إيران: الاعتداءات الأمريكية على سورية والعراق انتهاك فظ للقانون الدولي

طهران-سانا

أدان السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني بشدة الهجمات والاعتداءات الأمريكية على أراضي سورية والعراق واصفاً إياها بغير القانونية وغير المبررة، وبأنها تنتهك الأعراف والمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسلامة أراضي وسيادة هذين البلدين.

وأشار إيرواني في كلمة خلال اجتماع مجلس الأمن إلى هذه الاعتداءات، وقال: إن الولايات المتحدة تواصل لعب دور المزعزع للاستقرار في المنطقة وتواصل احتلال الأراضي السورية ونهب الممتلكات والموارد السورية ودعم الانفصاليين والجماعات الإرهابية، إضافة إلى ذلك يواجه الشعب السوري مشاكل اقتصادية وأزمة إنسانية، نتيجة الأعمال العدائية والضارة التي تقوم بها الولايات المتحدة فضلاً عن فرض العقوبات غير القانونية، وكل هذه التصرفات تنتهك القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وأوضح إيرواني أن جذور الوضع الحالي في المنطقة هي الاحتلال والعدوان والإبادة الجماعية والجرائم الفظيعة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بدعم من الولايات المتحدة ضد الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة والضفة الغربية، كما أن الهجمات العسكرية الأمريكية ضد الدول الإسلامية في المنطقة هي استمرار لتواطؤ هذا البلد في الإبادة الجماعية للفلسطينيين، من خلال الدعم الكامل لكيان الاحتلال ومنع أي إجراء دولي فعال لمحاسبته، مشدداً على أن الحل الوحيد للصراع في المنطقة هو وقف إطلاق النار وإنهاء الإبادة الجماعية في غزة وإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في سورية والعراق.

كما أدان إيرواني بشدة الأعمال العسكرية المشتركة للولايات المتحدة وبريطانيا ضد اليمن، والتي تشكل انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية.

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