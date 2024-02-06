دياز كانيل: الحصار الأميركي الجائر فشل في إخضاع كوبا

هافانا-سانا

أدان الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بشدة العقوبات والتدابير التي تفرضها الولايات المتحدة على بلاده منذ عقود.

وبمناسبة مرور 62 عاماً على فرض الحصار الأميركي على بلاده كتب الرئيس الكوبي على منصة “إكس”: إن “62 عاماً مضت في محاولة لبث حالة من فقدان الآمال وتقليل الإنجازات، وتصاعد الاضطهاد والحصار الذي وصل إلى مستوى إبادة جماعية بحق شعب بأكمله شارك فيها 12 رئيساً أميركياً فشلت جميعاً في محاولة فرض الاستسلام على كوبا وإخضاعها”.

بدوره، أوضح وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في حسابه على منصة إكس أن “الرئيس الأميركي الأسبق جون كيندي منح قبل 62 عاماً الطابع الرسمي على الحصار والإبادة الجماعية بحق كوبا، وعلى الرغم من أن إجراءاته لم تحقق هدفها المتمثل في الإطاحة بالثورة الكوبية، إلا أنها تسببت في أضرار جسيمة وغير أخلاقية بحق الشعب الكوبي”، داعياً إلى وضع حد فوري لهذا الحصار الجائر.

يذكر أن الرئيس الأميركي جون كيندي وقع بتاريخ الـ3 من شباط 1962 أمراً رئاسياً بحظر جميع المعاملات الاقتصادية والتجارية والمالية مع كوبا، ومنذ ذلك الوقت تتعرض كوبا لحصار اقتصادي جائر بسبب سياساتها الرافضة لمحاولات التفرد والهيمنة الأميركية.

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