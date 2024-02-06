مصرع أربعة عسكريين في تحطّم مروحية شمال غرب كولومبيا

بوغوتا-سانا

لقي أربعة عسكريين كولومبيين مصرعهم في تحطّم مروحيتهم شمال غرب كولومبيا قرب الحدود مع بنما.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بيان للجيش الكولومبي قوله: “إنّ مروحية من طراز “يو إتش60 بلاك هوك” تابعة لسلاح المشاة تعرّضت مساء أمس لحادث خلال عملية شحن جوي نحو قاعدة كوتي العسكرية في مقاطعة تشوكو”، من دون تحديد مكان الواقعة أو ملابساتها.

وأضاف البيان: إنّ “قوات برية توجّهت فوراً إلى مكان الحادث بالتنسيق مع السلطات البنمية لإجراء عمليات بحث وإنقاذ”، مؤكداً أنه “تمّ العثور على أربعة من العسكريين قتلى في الموقع”، بينهم الطيّار ومساعده.

ولفت البيان إلى فتح تحقيق وإرسال لجنة خبراء عسكريين إلى الموقع الذي تحطّمت فيه المروحية لكشف ملابسات الحادث.

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