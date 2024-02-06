6 شباط 2023- زلزال بقوة 7.7 يضرب جنوب تركيا وشمال سورية

دمشق-سانا

1778- التوقيع على التحالف العسكري الأمريكي- الفرنسي بعد أن دعمت فرنسا المستعمرات الثلاث عشرة الأمريكية خلال حرب استقلالها ضد المملكة المتحدة.

1817- القائد الأرجنتيني خوسيه دي سان مارتين يعبر جبال الأنديز مع جيشه لتحرير تشيلي من الاحتلال الإسباني.

1819- السير توماس ستامفورد رافلز يؤسس سنغافورة.

1840- نيوزيلندا تدخل ضمن المستعمرات البريطانية.

1922- التوقيع على معاهدة واشنطن البحرية وذلك للحد من التسلح البحري لكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا وإيطاليا.

1952- الأميرة إليزابيث تتوج ملكة على المملكة المتحدة بعد وفاة والدها الملك جورج السادس.

1996- سقوط طائرة ركاب تركية من طراز بوينغ في المحيط الأطلسي ومقتل جميع ركابها وطاقمها.

2004- تفجير ارهابي انتحاري داخل قطار المترو بموسكو يودي بحياة 40 راكباً وجرح أكثر من 150.

2006- حزب الله والتيار الوطني الحر في لبنان يوقعان على وثيقة تفاهم سياسية بينهما.

2006- محكمة باكستانية تأمر برفع الإقامة الجبرية عن مهندس قنبلتها الذرية عبد القدير خان.

2014- انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية 2014 في سوتشي بروسيا.

2023- زلزال بقوة 7.7 يضرب جنوب تركيا وشمال سورية، ويسفر عن آلالاف الضحايا في كلا البلدين.

من مواليد هذا اليوم:

1892- وليم مورفي، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1934.

1911- رونالد ريغان، رئيس الولايات المتحدة الأربعين.

من وفيات هذا اليوم:

1899- ليو فون كابريفي، مستشار ألمانيا.

1952- الملك جورج السادس، ملك المملكة المتحدة.

أعياد ومناسبات:

اليوم الوطني في نيوزيلندا.

اليوم الوطني في فنلندا وإسكندنافيا.

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