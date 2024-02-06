نيبينزيا يؤكد ضرورة إدانة المجتمع الدولي للعدوان الأمريكي على سورية والعراق

نيويورك-سانا

دعا مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبنزيا المجتمع الدولي إلى الإدانة غير المشروطة للتصرفات المتهورة التي تقوم بها واشنطن وحلفاؤها في الشرق الأوسط والتي تنتهك السيادة السورية والعراقية.

ونقلت روسيا اليوم عن نيبينزيا قوله في اجتماع لمجلس الأمن الدولي في الجلسة المنعقدة لمناقشة العدوان الأمريكي على العراق وسورية: إن تصرفات الأنغلوسكسونيين الأخيرة في الشرق الأوسط، تشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، وتقوض النظام العالمي القائم على سيادة القانون الدولي العالمي والدور المركزي للأمم المتحدة”.

وأضاف نيبينزيا: إن الولايات المتحدة تسعى عمداً إلى جر أكبر دول الشرق الأوسط إلى الصراع، مشيراً إلى أنه من خلال مهاجمة أهداف في العراق وسورية من دون توقف تقريباً في الآونة الأخيرة، فإن الولايات المتحدة تحاول عمداً جر أكبر الدول في الشرق الأوسط إلى صراع إقليمي.

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