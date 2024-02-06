مباحثات روسية إماراتية لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة

موسكو-سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وإيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية وفقاً للقانون الدولي.

وقالت الرئاسة الروسية في بيان لها على موقعها الرسمي: إنه “تم في اتصال هاتفي بين الرئيسين تأكيد الموقف المبدئي لروسيا والإمارات الداعم للوقف العاجل لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية من أجل التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية على الأسس القانونية الدولية المعروفة”.

وأضاف البيان: “إنه تم النظر في خطوات لتقديم مساعدات إنسانية إضافية إلى قطاع غزة”.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 122 على قطاع غزة المنكوب إلى 27478 شهيداً و66835 جريحاً.

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