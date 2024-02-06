ثنائية الحب والقدر في رواية (شغف البداية) لقيس مصطفى

طرطوس-سانا

استضافت قاعة المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس حفل توقيع رواية “شغف البداية” التجربة الأدبية الأولى للمهندس قيس مصطفى وسط حضور عدد من الأدباء والمهتمين ومحبي الأدب.

وتحكي الرواية التي تتسم بطابع العاطفة والوجدانية قصة حب تدور حولها قصص أخرى تكمل مسار الحدث والسرد القصصي.

وقال مصطفى خلال لقاء خاص مع سانا: إن الأقدار والصدف تلعب دورها في تحديد بدايات الرواية ومسارها وصولاً إلى خواتيمها، مبيناً أن لكل شخصية من شخصيات الرواية الـ 13 حضورها وبصمتها الخاصة في قصص حب نراها أو نسمع بها أو نعيشها في الواقع.

واعتبر مصطفى أن القراءة تشكل إغناء لثقافة العقل والتفكير وهذا من أهم وأولى درجات الكتابة الإبداعية خصوصاً لدى جيل الشباب من هواة الكتابة والأدب.

وقدم الناقد علام عبد الهادي قراءة نقدية للكتاب الصادر عن دار أعراف للطباعة والنشر بطرطوس رأى فيها أن أسلوب الكاتب تميز بالسرد والاختزال للوصف لأحداث وشخوص وتداعيات الرواية بشكل أدبي واقعي وبلغة شعرية تجعل القارئ يشعر بأصوات أبطالها مع الإيحاء بوجود الكاتب كراوي لتلك القصة في تمازج فني شعري صوري لافت ليقدم في شغف البداية ثنائية الحب والقدر.

فاطمة حسين

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