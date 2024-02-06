الأمم المتحدة تدين الهجوم الأوكراني على مدينة ليسيتشانسك

نيويورك-سانا

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الهجوم الأوكراني الإرهابي على مدينة ليسيتشانسك الذي راح ضحيته 28 قتيلاً داعياً إلى وقف جميع الهجمات ضد المدنيين فوراً.

ونقلت روسيا اليوم عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قوله في بيان: “يدين الأمين العام جميع الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية بما في ذلك قصف ليسيتشانسك الذي ورد أنه أدى إلى مقتل أو جرح العديد من المدنيين”.

وأضاف: إن الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي وهي غير مقبولة ويجب أن تتوقف على الفور.

وطلبت روسيا في وقت سابق اليوم عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لبحث الهجوم الأوكراني الإرهابي على مدينة ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك والذي أودى بحياة 28 شخصاً وأدى إلى إصابة 10 آخرين جراء قصف القوات الأوكرانية مخبز مدينة ليسيتشانسك أول من أمس.

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