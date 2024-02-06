لافروف: نولي اهتماماً لأمن دبلوماسيينا في الخارج خلال فترة الانتخابات تفادياً للاستفزازات

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أن بلاده تولي أمن دبلوماسييها اهتماماً كبيراً خلال فترة التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية في الخارج لاحتمال وقوع استفزازات.

ونقلت روسيا اليوم عن لافروف قوله خلال اجتماع مع رئيسة لجنة الانتخابات الروسية المركزية إيلاّ بامفيلوفا: “نحن نولي اهتماماً كبيراً لسلامة دبلوماسيينا في الخارج، فعندما تفتتح أي بعثة دبلوماسية في البلدان الأجنبية أبوابها لمواطنينا القاطنين في الخارج والراغبين بالتصويت، فإن

احتمال وقوع استفزاز من أطراف جانبية يتضاعف عدة مرات”، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية الروسية ستقدم المساعدة الممكنة لإجراء الانتخابات في المناطق المنضمة إلى روسيا حديثاً.

وأوضح لافروف أن العمل جار لاستكمال مؤسساتنا المناسبة في المناطق الروسية الجديدة قبل حلول فترة الانتخابات.

وكان الأمين العام لرابطة الدول المستقلة سيرغي ليبيديف أوضح في وقت سابق اليوم أن الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في روسيا تجري على قدم وساق.

وحدد مجلس الاتحاد الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في الـ 17 من أذار 2024 حيث سيستمر التصويت أيام 15 و16 و17 من آذار، بينما أكدت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات بامفيلوفا حضور مراقبين أجانب لمتابعة سير التصويت.

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