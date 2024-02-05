القوات العراقية تقضي على 5 إرهابيين بمحافظة ديالى

بغداد-سانا

أعلنت القوات العراقية اليوم القضاء على 5 إرهابيين من تنظيم “داعش” في محافظة ديالى شرق البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان: “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، دمر سلاح الجو أوكاراً للإرهابيين في حاوي العظيم بمحافظة ديالى، أحدها كان بداخله خلية مكونة من 5 إرهابيين”.

وكانت القوات العراقية ألقت اليوم القبض على إرهابيين اثنين في محافظتي كركوك وذي قار شمال وجنوب العراق.

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