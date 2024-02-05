SCS-NET
الشريط الإخباري

القوات العراقية تقضي على 5 إرهابيين بمحافظة ديالى

2024-02-05

بغداد-سانا

أعلنت القوات العراقية اليوم القضاء على 5 إرهابيين من تنظيم “داعش” في محافظة ديالى شرق البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان: “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، دمر سلاح الجو أوكاراً للإرهابيين في حاوي العظيم بمحافظة ديالى، أحدها كان بداخله خلية مكونة من 5 إرهابيين”.

وكانت القوات العراقية ألقت اليوم القبض على إرهابيين اثنين في محافظتي كركوك وذي قار شمال وجنوب العراق.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

القوات العراقية تقبض على إرهابيين في كركوك وذي قار

بغداد-سانا ألقت القوات العراقية اليوم القبض على إرهابيين اثنين في محافظتي كركوك وذي قار شمال …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved