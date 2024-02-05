الهطولات المطرية الغزيرة ترفع مستوى تخزين سدود طرطوس إلى 100 بالمئة

طرطوس-سانا

وصلت نسبة التخزين في سدود الدريكيش والصوراني وخليفة، وسدتي السميحيقة والبيرة بمحافظة طرطوس إلى 100 بالمئة، بينما تدفقت مفيضات هذه السدود بعد امتلائها نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة، وذلك وفق مدير الموارد المائية بالمحافظة المهندس محمد علي محرز.

وأوضح محرز في تصريح لمراسلة سانا أن الهطولات المطرية ساهمت بجريان كامل أنهار المحافظة وتفجر الينابيع بشكل انعكس إيجابيا على مستوى تخزين السدود، مبيناً أن نسبة التخزين في سد الشهيد الباسل وصلت إلى حدود 84 بالمئة، مع استمرار الواردات عبر الأنهار والمجاري المائية التي تصب في بحيرة السد والتي تبشر بإمكانية الوصول إلى التخزين الكامل في حال استمرار الهطولات المطرية.

وقال محرز: إن الحالة الفنية لجميع السدود بالمحافظة جيدة وفقاً للمشاهدات العينية والمراقبات الدورية، حيث يتم إجراء الصيانات الدورية والطارئة لها في حينه.

وأضاف: “يوجد أربع محطات مطرية على السدود الرئيسية، وجميعها اقتربت من المعدل السنوي لهذه المحطات بنسب تجاوزت 95 بالمئة “، مشيراً إلى أن محطة سد الدريكيش تجاوزت المعدل السنوي، في حين وصل أقصى هطول مطري لهذا الموسم حتى صباح اليوم في سد الصوراني إلى (1146 مم) وأقله في سد خليفة (850 مم).

هيبه سليمان

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