تحسن ملحوظ بتخزين السدود وتدفق الينابيع في السويداء

السويداء-سانا

وصل حجم تخزين السدود الإجمالية القابلة للاستثمار في محافظة السويداء إلى 13 مليوناً و200 ألف متر مكعب.

وبين مدير الموارد المائية في المحافظة المهندس بديع مطر في تصريح لمراسل سانا أن الهطولات المطرية الأخيرة ساعدت على تحسن مستوى تخزين السدود البالغ عددها 11 سداً، مشيراً إلى أن سد الزلف المخصص للأغراض الزراعية يخزن وحده 8 ملايين متر مكعب، بينما تؤمن باقي السدود احتياجات المواطنين من مياه الشرب في المناطق التي تتغذى منها.

وحول تأثير تحسن الهطل المطري على الموسم الزراعي الحالي في المحافظة، أوضح مدير الزراعة بالسويداء المهندس أيهم حامد أن الأمطار المتتالية منذ بداية الموسم شجعت على زراعة محصولي القمح والشعير، حيث تجاوزت المساحات المزروعة منهما لغاية تاريخه 95 بالمئة من خطط التنفيذ، مع ظهور إصابات فطرية على محصول الشعير نتيجة الرطوبة العالية والأمطار، حيث يتم إرشاد المزارعين إلى آلية التعامل معها.

ولفت حامد إلى أن الأمطار المتساقطة حتى تاريخه تشجع على زراعة محصول الحمص خلال الفترة القادمة، لأن أغلبه في المحافظة يزرع من الأصناف الربيعية، إضافة إلى توفيرها مخزوناً للأشجار المثمرة تساعدها بالإزهار والإثمار الجيدين.

بينما ذكر مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب بالسويداء المهندس وائل الشريطي، أن الهطولات المطرية التي شهدتها محافظة السويداء خلال الموسم الحالي أدت إلى تدفق الينابيع وبدء الاستفادة منها في عدد من المناطق، كمصدر أساسي لتأمين مياه الشرب دون الحاجة إلى تشغيل بعض الآبار ومحطات التصفية على السدود.

عمر الطويل

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