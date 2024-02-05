تربية حلب تنفذ دورة تدريبية في مهارات الحياة لمدرسي التعليم المهني

حلب-سانا

تنفذ مديرية التربية في حلب بالتعاون مع منظمة مجموعة المتطوعين المدنيين الدولية دورة تدريبية، يشارك فيها أكثر من 150 مدرساً ومعلم حرفة وكوادر تربوية من التعليم المهني، حول الاعتناء بذوي الإعاقة والزواج المبكر والتعليم الشامل والتوعية الصحية وحماية الطفل في المجتمع.

وبين رئيس دائرة التخطيط والتعاون الدولي في تربية حلب فراس العلي في تصريح لمراسلة سانا أن الدورة تركز على العناية بدمج ذوي الإعاقة في المجتمع من عمر 16 حتى 35 عاماً ضمن برنامج سبل العيش، حيث تعمل دائرة التعليم المهني على تدريب هذه الفئة ومساعدتهم على إيجاد مهنة تناسب إعاقتهم وتأمين فرص عمل.

وأوضحت رئيسة دائرة البحوث والمدربة هدى الحسن أن التدريب شمل مهارات الحياة عبر 4 محاور، تناولت تمكين الذات والمواطنة والتعلم والتوظيف، بهدف تزويد المتدربين بالمعارف المطلوبة حولها، وبدورهم سينقلونها إلى الطلاب لتساعدهم في التكيف مع الظروف والمواقف الحياتية وتمكنهم من أن يكونوا فاعلين وقادرين على التعلم.

وتطرقت منسقة التعليم في منظمة مجموعة المتطوعين المدنيين الدولية سهى فتال في محورها إلى أهمية التوعية الصحية والنهوض بواقع النظافة في المؤسسات التعليمية، وكيفية ومعرفة مصادر نقل الأمراض وتصنيفها وفق المسببات، ومنها التهاب الكبد والكوليرا والكورونا.

بينما عرضت المدربة لمى خطاب إيجابيات دمج ذوي الإعاقة في المدارس وصعوباتها وتحدياتها وكيفية دمجهم، وشرحت أنواع الإعاقات التي يتم دمجها، ومنها الأكثر شيوعاً كالتوحد ومتلازمة داون، وضرورة ترسيخ الإيجابيات لدى المتدرب.

بريوان محمد

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