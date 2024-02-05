إخماد حريق في مول تجاري في جديدة عرطوز بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

أخمد عناصر فوجي إطفاء دمشق وريف دمشق اليوم حريقاً نشب في مول قمرين على أوتوستراد جديدة عرطوز بريف دمشق.

وذكر قائد فوج أطفاء دمشق العميد داؤد عميري في تصريح لمراسلة سانا أنه وفور تلقي بلاغ بنشوب الحريق ضمن الطابق الثاني للمول توجهت زمر فوج إطفاء دمشق وريفها إلى مكان اندلاع الحريق وعملت على إخماده.

بدوره أوضح قائد فوج إطفاء ريف دمشق العميد محمد الجردي أنه لم يتم تسجيل إصابات بشرية، واقتصرت الأضرار على الماديات، لافتاً إلى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريق.

رحاب علي

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