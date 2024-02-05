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الخامنئي يطالب دول العالم الإسلامي بتفعيل مقاطعة الكيان الصهيوني

2024-02-05

طهران-سانا

طالب قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي الدول الإسلامية بتحمل مسؤولياتها إزاء جرائم الإبادة الجماعية الصهيونية في قطاع غزة، والعمل على مقاطعة كيان الاحتلال، رداً على جرائمه وانتهاكاته.

وقال الخامنئي خلال لقائه اليوم حشداً من قادة وكوادر القوة الجوية والدفاع الجوي الإيراني: إن على رجال الدين والإعلام والعلم والسياسة مسؤوليات حيال قضية غزة، ومنها العمل على تنفيذ المطالبة الشعبية العامة بمقاطعة الكيان الصهيوني، واتخاذ الإجراءات الحازمة ضد هذا الكيان، معتبراً أن هذه المقاطعة تشكل ضربة حاسمة له.

ولفت قائد الثورة الإسلامية في إيران إلى أهمية المشاركة في الانتخابات الإيرانية القادمة لتعزيز القوة الوطنية للبلاد.

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