وسائل إعلام فلسطينية: 4 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في دير البلح وسط قطاع غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
السفير سوسان يبحث مع وزير الشؤون الإسلامية السعودي سبل تعزيز العلاقات
2024-02-04
وزير الخارجية العماني: العدوان الأمريكي على سورية والعراق يهدد سلامة المنطقة واستقرارها
2024-02-04
زاخاروفا: العدوان الأميركي على سورية والعراق انتهاك صارخ لسيادتهما
2024-02-04
رودريغير: العدوان الأمريكي على سورية والعراق انتهاك صارخ لسيادة الدول وللقانون الدولي
2024-02-03
البعثة الروسية بمجلس الأمن تطالب بعقد اجتماع طارئ على خلفية العدوان الأمريكي على سورية والعراق
2024-02-03
غوتيريش يعرب عن قلقه من خطر التصعيد في المنطقة بعد العدوان الأمريكي على سورية والعراق
2024-02-03
الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية تدين العدوان الأميركي على سورية والعراق
2024-02-03
محليات
إخماد حريق في مول تجاري في جديدة عرطوز بريف دمشق
2024-02-05
ارتفاع مخازين المياه في سدود محافظة حماة نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة
2024-02-05
الشؤون الاجتماعية والعمل تبحث تعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية
2024-02-05
هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 60 مم في قلعة الحصن بحمص
2024-02-05
الجو غائم جزئياً وأمطار غزيرة على المناطق الساحلية
2024-02-05
القبض على أربعة أشخاص يقومون بترويج عملة سورية مزورة ومواد مخدرة في حلب
2024-02-05
تحويل السير على أوتوستراد طرطوس دريكيش في موقع بسماقة بسبب سقوط كتل صخرية
2024-02-04
رياضة
إنتر ميلان يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوزه على يوفنتوس
2024-02-05
ليفربول يحافظ على صدارة الدوري الإنكليزي رغم خسارته أمام مطارده الآرسنال
2024-02-04
الحرية والكرامة يفوزان على الاتحاد أهلي حلب والوثبة بدوري كرة السلة للرجال
2024-02-04
ذهبية وبرونزية لنادي العربي في السويداء ببطولة الجمهورية للمواي تاي
2024-02-04
لاعبة الشطرنج جيسكا ديب… أداء مهاري ملفت ونتائج متميزة في البطولات
2024-02-04
الثورة يفوز على الفتاة الكويتي في البطولة العربية للأندية للسيدات بكرة السلة
2024-02-04
ذهبية وفضية لنادي الشعلة في بطولة الجمهورية للأندية بالمواي تاي
2024-02-04
اقتصاد
انتهاء بيع بذار القمح للفلاحين في درعا
2024-02-05
تراجع أسعار الذهب
2024-02-05
استقرار أسعار النفط في التعاملات الآسيوية
2024-02-05
مصرف التوفير يستأنف استلام طلبات القروض ومنحها للمواطنين
2024-02-04
المصرف الزراعي: استكمال استجرار كامل العقد المبرم لتأمين 50 ألف طن من أسمدة اليوريا
2024-02-04
زراعة السويداء تبدأ أتمتة المازوت لمنشآت الدواجن للحصول عليه بسعر التكلفة
2024-02-04
مصرف التسليف الشعبي يوضح آلية الحصول على قرض الطاقة المتجددة
2024-02-04
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SyrianArabNewsAgency
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وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة
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2024-02-05
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