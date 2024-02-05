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عــاجــل وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة

وسائل إعلام فلسطينية: 4 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في دير البلح وسط قطاع غزة

2024-02-05

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وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة

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