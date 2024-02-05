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موسكو تستدعي ممثلة الكيان الإسرائيلي احتجاجاً على تصريحاتها المسيئة ضد روسيا

2024-02-05

موسكو-سانا

استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم ممثلة كيان الاحتلال الإسرائيلي في موسكو “سيمون هالبرين” احتجاجاً على تصريحاتها التي تهجمت بها على روسيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الوزارة تأكيدها اليوم: إنها استدعت سفيرة الكيان على خلفية التصريحات غير المقبولة التي صدرت عنها، والتي تحاول أن تشوه بها نهج السياسة الخارجية الروسية والحقائق التاريخية التي تدافع عنها روسيا، معربة عن استياء موسكو لأن هذه السفيرة تحدثت بلا احترام عن روسيا وجهودها في مجال حل قضية تبادل الأسرى بين الكيان الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.

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