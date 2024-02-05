القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

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– بوريل: وقف تمويل الأونروا خطير

– وسائل إعلام فلسطينية: قصف متواصل من مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الفجر الأولى على خان يونس جنوب قطاع غزة.