الشؤون الاجتماعية بالسويداء تعلن عن حاجتها للتعاقد مع حراس بصفة مؤقتة

السويداء-سانا

أعلنت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالسويداء عن حاجتها للتعاقد مع مجموعة من الحراس بصفة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لزوم العمل في مبنى معهد الشلل الدماغي والإعاقة الذهنية على طريق مديرية النقل بمنطقة الشقراوية.

وبين مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بالسويداء المهندس سامر بحصاص في تصريح لمراسل سانا اليوم أنه يتم تقديم الطلبات بديوان المديرية الكائن بمبنى معهد التربية الخاصة للإعاقة السمعية بجانب مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وذلك لمدة عشرة أيام من تاريخه.

وأشار بحصاص إلى أنه على المتقدم إحضار وثيقة غير محكوم وغير موظف وأن يكون أتم الثامنة عشرة من عمره بتاريخ تقديم الطلب.

عمر الطويل

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