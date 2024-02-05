مسؤول روسي: موسكو لا تنوي الانسحاب من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

موسكو-سانا

أكد مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فلاديمير تارابرين أن بلاده لا تنوي الانسحاب من المنظمة بل تسعى لجعلها مستقلة عن طموحات حلف الأطلسي السياسية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن تارابرين قوله: “إن بقاء روسيا سيفيد بمنع تحول المنظمة إلى أداة لتعزيز الطموحات السياسية للأوروبيين الأطلسيين”.

وأضاف: إن بلاده تسعى لاستعادة المنظمة لصفتها المستقلة القائمة على مبادئ الاحترام المتبادل بين جميع الدول الأعضاء واتخاذ القرارات بالإجماع، لافتاً إلى أن بقاء روسيا في المنظمة سيخدم تقديم المساعدة الحقيقية لحلفائها على صعيد التنفيذ الكامل لأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ومكافحة الإرهاب الكيميائي ومعالجة غير ذلك من القضايا.

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