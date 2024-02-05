هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 60 مم في قلعة الحصن بحمص

دمشق-سانا

شهدت أغلب المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 60 مم في قلعة الحصن بحمص.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي:

في ريف دمشق.. مضايا 11 مم وسرغايا 7 مم والحرمون 6 مم والزبداني وميسلون 4 مم وجديدة الشيباني 2 مم وقاسيون 1 مم .

في محافظة السويداء.. عين العرب 2 مم والسويداء المدينة 4 مم وشهبا 2 مم وصلخد 1 مم.

في محافظة درعا.. نوى وتل شهاب والشيخ مسكين 2 مم وإزرع ودرعا المدينة والصنمين والمسيفرة 1 مم.

في محافظة القنيطرة.. حضر 26 مم والقنيطرة المدينة ونبع الصخر 6 مم.

في محافظة حمص.. الناصرة 53 مم ومرمريتا 59 مم وشين 27 مم وقلعة الحصن 60 مم والعريضة وتلدو 18 مم وتلكلخ 12 مم والرستن 7 مم.

في محافظة حماة.. الرصافة 23 مم ووادي العيون 32 مم ومصياف 40 مم وعين حلاقيم 52 مم وربعو والحميري 12 مم وحربنفسه ومحردة 8 مم وكفرزيتا 5 مم وحماة 4 مم وصوران 7 مم وعقيربات 3 مم والسلمية والسعن 1 مم .

في الغاب.. شطحة 11 مم وعين الكروم 16 مم والكريم 8 مم وأفاميا 11 مم والسقيلبية 10 مم.

في محافظة طرطوس.. القدموس 43 مم والشيخ بدر 33 مم ومشتى الحلو 43 مم والحفة 13 مم والقطيلبية 17 مم ووادي قنديل 15 مم ومطار الباسل 17 مم وبوقا 7 مم والبهلولية 11 مم واللاذقية 4 مم .

في محافظة إدلب.. جسر الشغور 8 مم وأرمناز 14 مم وخان شيخون 10 مم وأبو الظهور 4 مم.

في محافظة حلب.. منبج 6 مم وأعزاز وحلب المدينة وجرابلس 3 مم وحلب المطار والباب وعين العرب الشالية ومنشأة الأسد 2 مم والسفيرة وخناصر 1 مم.

في محافظة الرقة.. المنصورة 4 مم والسبخة وجديدة خابور 2 مم والرقة والكرامة 1 مم.

في محافظة الحسكة.. القحطانية والجوادية 10 مم وتل علو 9 مم واليعربية 4 مم والمالكية والزهرية وهيمو والدرباسية وتل براك ومبروكة والحسكة 3 مم وتل تمر وتل بيدر 2 مم والقامشلي 1 مم.

في محافظة دير الزور.. دير الزور المدينة 1 مم.

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