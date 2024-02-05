بوريل: وقف تمويل الأونروا خطير

بروكسل-سانا

أكد مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سيكون غير متناسب وخطيراً ويعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بوريل قوله في مقال نشره في مدونته أمس: إن المزاعم الموجهة ضد موظفي الأونروا خطيرة، مشدداً على أن الأونروا تؤدي دوراً حيوياً في تقديم المساعدة المنقذة للحياة لأكثر من 1.1 مليون شخص في غزة يعانون من مجاعة كارثية ومن الأوبئة.

وأوضح المسؤول الأوروبي أن التمويلات المتوقفة تبلغ حالياً أكثر من 440 مليون دولار، أي ما يقرب من نصف إيرادات الوكالة المتوقعة في عام 2024، ما يعرض وجودها ذاته للخطر.

وكان فيليب لازاريني مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أكد أمس أن الوكالة الأممية تدفع ثمن رفع صوتها في لفت الانتباه إلى محنة أهالي قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر منذ أربعة أشهر، مشيراً إلى أن القضاء على الأونروا أصبح أحد أهداف الحرب الإسرائيلية.

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