شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون مساء اليوم جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 121.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف عدة منازل في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 14 فلسطينياً وإصابة العشرات بجروح، فيما استشهد 3 فلسطينيين برصاص طائرات مُسيّرة للعدو وسط مدينة غزة.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال منازل في منطقتي التحلية وبني سهيلا في مدينة خان يونس جنوب القطاع، بينما أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في محيط مستشفى الأمل وسط المدينة.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ121 إلى 27365 شهيداً و 66630 جريحاً ، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم.

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