المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لقوات الاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة موقعة قتلى ومصابين في صفوفها.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: إن مقاتلينا خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود العدو الإسرائيلي غرب وجنوب غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وأوقعوا بكمين محكم قوة للاحتلال في المعسكر الغربي بالمدينة واشتبكوا مع أفرادها من مسافة صفر وقضوا على اثنين منهم وأصابوا آخرين.

وأضافت المقاومة: إنها استهدفت بقذائف الياسين “105” و “تي بي جي” سبع دبابات ميركافا وجرافة عسكرية في حي الصبرة بمدينة غزة ومجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل وأوقعتهم بين قتيل ومصاب في محيط منطقة الصناعة جنوب غرب المدينة.

وأوضحت المقاومة أن مقاتليها تمكنوا خلال الايام الماضية من تدمير 43 آلية عسكرية للعدو الصهيوني كلياً أو جزئياً والقضاء على 15 جندياً صهيونياً من نقطة الصفر والسيطرة على 4 طائرات مسيرة.

واعترف الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم بمقتل أحد جنوده خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

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