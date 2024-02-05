ليفربول يحافظ على صدارة الدوري الإنكليزي رغم خسارته أمام مطارده الآرسنال

لندن-سانا

حقق آرسنال فوز ثميناً على حساب ضيفه ليفربول بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ثلاثية أرسنال جاءت عن طريق بوكايو ساكا وغابرييل مارتينيلي ولياندرو تروسارد في الدقائق 14 و 67 و92 بينما سجل غابرييل ماجالهايس هدف ليفربول بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في شوط المباراة الأول.

وبهذا الفوز رفع آرسنال رصيده إلى 49 نقطة ليقفز للوصافة مقلصاً الفارق مع ليفربول إلى نقطتين فقط ليظل الأخير في صدارة الترتيب برصيد 51 نقطة.

وفي مباراة أخرى فاز مانشستر يونايتد على ضيفه وست هام يونايتد بثلاثة أهداف نظيفة أحرزها راسموس هويلوند في الدقيقة الـ 23 وأليخاندرو جارناتشو هدفين في الدقيقتين الـ 49 والـ 84.

وبهذا الفوز وصل مانشستر يونايتد إلى المركز السادس برصيد 38 نقطة بينما تجمد رصيد وست هام عند 36 نقطة في المركز السابع.

من جهته خسر تشيلسي بنتيجة 2-4 أمام ضيفه وولفرهامبتون على ملعب ستامفورد بريدج.

سجل لتشيلسي كول بالمر وتياغو سيلفا عند الدقيقتين الـ 19 والـ 86 في حين سجل أهداف وولفرهامبتون ماثيوس كونيا هاتريك في الدقائق 22و63 و82 وديساسي هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة الـ 43.

وارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 32 نقطة في المركز العاشر بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 31 نقطة في المركز الـ 11.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc