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الحرية والكرامة يفوزان على الاتحاد أهلي حلب والوثبة بدوري كرة السلة للرجال

2024-02-04

حلب-سانا

فاز فريق الحرية على الاتحاد أهلي حلب بنتيجة 83-80 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض صالة الحمدانية بحلب ضمن الأسبوع الرابع عشر من دوري كرة السلة للرجال.

وضمن الجولة ذاتها فاز الكرامة على الوثبة بنتيجة 87-77 نقطة في المباراة التي جمعتهما على أرض صالة غزوان أبو زيد بحمص.

وبهذه النتيجة حل الاتحاد أهلي حلب في المركز السادس برصيد 21 نقطة، علماً أن الكرامة يتصدر الترتيب بـ 23 نقطة، يليه الجيش والجلاء والوحدة والنواعير بـ 22 نقطة لكل منهم، ولكن فوارق التسجيل تفصل بينهم، ثم الحرية بـ 19 نقطة والوثبة بـ 14 نقطة.

سامر خزمة

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