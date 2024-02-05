مظاهرات حاشدة في مدن أوروبية للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

عواصم-سانا

شارك عشرات الآلاف في مظاهرات حاشدة بعدة مدن وعواصم أوروبية تضامناً مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي وحشي وللمطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال في قطاع غزة منذ 121 يوماً.

وشهدت مدينة كولن الألمانية مظاهرة للتضامن مع الفلسطينيين أمام كاتدرائية كولن التاريخية، حيث رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وهتفوا “الحرية لفلسطين” منددين بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأدان المشاركون صمت الدول الغربية حيال المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في القطاع المنكوب.

وفي العاصمة البريطانية لندن خرج آلاف المتظاهرين للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة، فيما انطلقت مسيرة صامتة في العاصمة النمساوية فيينا دعماً لأهالي القطاع.

وفي مدينة ستراسبورغ الفرنسية حمل المتظاهرون مشاعل النار في مسيرة تضامنية مع غزة، كما حملوا لافتات تطالب بوقف العدوان وتندد بالجرائم الإسرائيلية.

وانطلقت مظاهرة مؤيدة للشعب الفلسطيني في مدينة جنيف بسويسرا، حيث دعا المتظاهرون إلى حماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال، ووقف فوري للعدوان على غزة، ومحاسبة الاحتلال على ما ارتكبه من اعتداءات بحق المدنيين.

كما خرجت في بعض مدن النرويج والسويد وفنلندا وإيطاليا مسيرات حاشدة طالبت بوقف العدوان ومحاسبة مجرمي الإسرائيليين، وفك الحصار عن القطاع، وإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين هناك.

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