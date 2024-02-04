لازاريني: الأونروا تدفع ثمن رفع صوتها ولفت الانتباه إلى محنة أهالي قطاع غزة

لندن-سانا

اعتبر فيليب لازاريني مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أن الوكالة الأممية تدفع ثمن رفع صوتها في لفت الانتباه إلى محنة أهالي قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر منذ أربعة أشهر.

وقال لازاريني في تصريح لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية: “ربما ندفع ثمن رفع صوتنا في لفت الانتباه إلى محنة سكان غزة وعن الكارثة الإنسانية التي تتكشف أمام أعيننا”.

وأضاف: إن “القضاء على الأونروا أصبح أحد أهداف الحرب الإسرائيلية”، مؤكداً استمراره في منصبه ما دامت الوكالة قادرة على دعم الناس وإيصال صوت اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار لازاريني إلى أن (إسرائيل) لم تقدم دليلاً على مزاعمها بشأن مشاركة موظفين لدى الوكالة في عملية “طوفان الأقصى” حتى الآن.

وقررت دول عدة تعليق تمويلها للأونروا بناء على مزاعم كيان الاحتلال، فيما أكد رؤساء وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة مؤخراً أن قطع التمويل عن الأونروا ستكون له عواقب كارثية على قطاع غزة وقد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني فيه مع عواقب إنسانية وحقوقية بعيدة المدى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة.

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