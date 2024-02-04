سورية تشارك في الأولمبياد الياباني للمعلوماتية

دمشق-سانا

بمشاركة سورية أقيمت اليوم منافسات الأولمبياد الياباني للمعلوماتية لعام 2024.

وأوضحت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه أن 40 طالباً وطالبةً من المحافظات السورية كافة شاركوا عن بعد في الأولمبياد، ضمن اختبار مدته أربع ساعات متواصلة في مراكز التميز بالمحافظات، والذي تضمن 5 مسائل برمجية تنافسية ذات مستوى عال في اللغة الإنكليزية.

يذكر أن سورية تشارك للمرة الأولى في هذا الأولمبياد وذلك في نسخته المتاحة لجميع دول العالم، انطلاقاً من الرغبة المستمرة في التميز ومواكبة الأولمبيادات الدولية، لرفع مستوى المشاركة وتجربة تحديات جديدة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc