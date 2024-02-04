المصرف الزراعي: استكمال استجرار كامل العقد المبرم لتأمين 50 ألف طن من أسمدة اليوريا

دمشق-سانا

أعلن المصرف الزراعي التعاوني استكمال استجرار كامل العقد المبرم مع إحدى الدول، لتأمين 50 ألف طن من أسمدة اليوريا، ويتم حالياً تفريغ الحمولة الاخيرة البالغة 9634 طناً من سماد اليوريا.

وأشار المصرف في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أنه يقوم بالتنسيق مع الشركة الروسية المستثمرة لمعمل الأسمدة لاستجرار كامل الكميات المنتجة فيه ولكل أنواع الأسمدة الآزوتية “يوريا 46 بالمئة ونترات الأمونيوم 26 بالمئة وسوبر فوسفات 46 بالمئة”.

وذكر المصرف أنه عمم على فروعه في كل المحافظات للبدء بتوزيع الدفعة الثانية من سماد اليوريا، لزوم محصول القمح أصولا مضافاً إليها نسبة 10 بالمئة زيادة عن كمية السماد المستحقة للدفعة الثانية في جدول الاحتياج بناء على الكشف الحسي، إضافة إلى بيع اليوريا للأشجار المثمرة “حمضيات وتفاح وزيتون”، وفق النسب المحددة من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

وبين المصرف أنه تم أيضاً بدء بيع مادة سماد سوبر فوسفات 46 بالمئة لكل المحاصيل والغايات الزراعية والأشجار المثمرة والخضراوات، مؤكداً توفر السماد حاليا بأنواعه المختلفة لدى فروع المصرف في جميع المحافظات والمناطق.