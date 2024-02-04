التربية تكرم عدداً من مدربي الروبوتيك في مدارس المتفوقين

دمشق-سانا

تقديراً لجهودهم وحصول طلابهم العام الماضي على الميدالية البرونزية في المسابقة الوطنية لعلوم الروبوتيك كرمت وزارة التربية اليوم عدداً من مدربي الروبوتيك في مدارس المتفوقين.

وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أكد خلال التكريم الذي أقيم في مبنى الوزارة بدمشق أهمية تقدير جهود الكوادر التربوية المتميزة، ودورها الفعال في بناء شخصيات الطلاب وتعزيز معارفهم.

مدير المعلوماتية في وزارة التربية المهندس نجيب سلق بين أن التكريم جاء تتويجاً لجهود المدربين وتشجيعاً لهم على الاستمرار في العمل والإنجاز، موضحاً أن المدرسين اعتمدوا على الأدوات البسيطة التي استطاعوا من خلالها بعد تدريب مستمر تحقيق هذه الجائزة.

ومن المدرسين المكرمين أعرب كل من “لمى اليونس من السويداء ومروة محمد من دمشق ومحمود الأسعد من حمص” عن الشكر والتقدير لهذا التكريم الذي يشعرهم بقيمة عملهم، منوهين بالدعم الكبير الذي حصلوا عليه من الوزارة والموجهين وأهالي الطلاب لبذل المزيد من الجهود لتطوير مهارات الطلاب ضمن هذا الاختصاص.

يذكر أن البطولة الوطنية لعلوم الروبوت المؤهلة لأولمبياد الروبوت العالمي تقيمها هيئة التميز والإبداع سنوياً، وتتألف من ثلاث مسابقات الأولى (مهام الروبوت) والثانية (مبدعو المستقبل) والثالثة (مهندسو المستقبل)، بهدف تنمية مهارات الطلاب البرمجية والميكانيكية وتعليمهم العمل ضمن فريق متكامل للوصول إلى النتيجة المرجوة.

رحاب علي

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